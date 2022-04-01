Опромінених в Чорнобилі орків у білорусі лікують як поранених, ЗМІ пишуть про першу смерть
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У білоруському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили “поранених” окупантів, які отримали значні дози опромінення у Чорнобильській зоні відчуження. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.
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“За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито “поранених” військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження”, - повідомили в Генштабі.
Додамо
ЗМІ сьогодні повідомили про першу смерть російського солдата від променевої хвороби. Про це журналісти повідомили з посиланням на дані військово-медичної служби рф.
Також повідомлялось про те, що ще 26 людей було госпіталізовано та 73 у важкому стані відправили до госпіталів для вимушеного відновлення.
Нагадаємо
Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Також напередодні в “Енергоатомі” підтвердили інформацію про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
Згодом, стало відомо, що російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль ЧАЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишився український персонал для підтримки роботи.