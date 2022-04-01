Облученных в Чернобыле орков в беларуси лечат как раненых, СМИ пишут о первой смерти

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“По имеющейся информации, на территории республики беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещено якобы “раненых” военнослужащих вооруженных сил российской федерации, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения”, - сообщили в Генштабе.

Добавим

СМИ сегодня сообщили о первой смерти российского солдата от лучевой болезни. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на данные военно-медицинской службы рф.

Также сообщалось о том, что еще 26 человек были госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправили в госпитали для вынужденного восстановления.

Напомним

Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены из Чернобыльской АЭС.

В ДАЗВ поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".

Также накануне в “Энергоатоме подтвердили информацию о фортификационных сооружениях - окопы, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - самом грязном во всей Зоне отчуждения.

Впоследствии, стало известно, что русские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому неудивительно что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль ЧАЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте остался украинский персонал для поддержки работы.