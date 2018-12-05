За сутки Украина не пустила 60 россиян

"За последние сутки было около 60, а в целом с начала введения военного положения уже почти 730 граждан Российской Федерации украинские пограничники не пропустили на въезд в Украину", - сказал Олег Слободян.



Кроме того, он отметил, что на территорию Украины не пропускают, в частности, тех лиц, которые не имеют четкой цели пребывания в Украине, или которые имеют проблемы с украинским законодательством.



Ранее УНН сообщал о почти 700 граждан РФ, которых не пустили в Украину в течение времени, когда начало действовать военной состояние.



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