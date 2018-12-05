За добу Україна не впустила 60 росіян

"За останню добу було близько 60, а загалом з початку введення воєнного стану вже майже 730 громадян Російської Федерації українські прикордонники не пропустили на в'їзд в Україну", - сказав Олег Слободян.



Крім того, він зазначив, що на територію України не пропускають, зокрема, тих осіб, які не мають чіткої цілі перебування в Україні, або які мають проблеми з українським законодавством.



Раніше УНН повідомляв про майже 700 громадян РФ, яких не впустили в Україну протягом часу, коли почав діяти військовій стан.



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