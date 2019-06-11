За сутки в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела

"По состоянию на 12.00 сегодня противник продолжает не соблюдать режим перемирия от начала текущих суток в районе проведения операции зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск", - отметил Мотузяник.



Так, два враждебных обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.



Еще одна вооруженная провокация зафиксирована в 8:00 возле с. Южное - там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпасы, и ведя огонь из СПГ.



На этот враждебный обстрел Украинские защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.



"Отмечу, что с начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", - сообщил Мотузяник.



Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных.