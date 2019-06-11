За сутки в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вооруженные провокации со стороны боевиков. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12.00 сегодня противник продолжает не соблюдать режим перемирия от начала текущих суток в районе проведения операции зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск", - отметил Мотузяник.
Так, два враждебных обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
Еще одна вооруженная провокация зафиксирована в 8:00 возле с. Южное - там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпасы, и ведя огонь из СПГ.
На этот враждебный обстрел Украинские защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.
"Отмечу, что с начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", - сообщил Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных.