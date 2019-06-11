За добу у зоні ООС зафіксовано три ворожих обстріли

"Станом на 12.00 сьогодні противник продовжує не дотримуватися режиму перемир’я: від початку поточної доби в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ", - зазначив Мотузяник.



Так, два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі н.п. Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.



Ще одна збройна провокація зафіксована о 8:00 біля с. Південне – там противник застосував міномети 82-го калібру, витративши три боєприпаси, та ведучи вогонь з СПГ.



На цей ворожий обстріл українські захисники відповіли вогнем з озброєння БМП та піхотної зброї, у решті випадків — не реагували.



"Зазначу, що з початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, однак стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", - повідомив Мотузяник.



Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових.