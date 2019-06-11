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ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. 10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
район населеного пункту Піски – з 82 мм мінометів;
населений пункт Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм;
Широкине – стрілецька зброя;
околиці Новотроїцького – з гранатометів та стрілецької зброї;
Пищевик – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:
Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм;
Світлодарськ – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
поблизу Новоолександрівки – гранатомети;
околиці Новгородського – міномети калібру82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки10 червнядвох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;
Піски – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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