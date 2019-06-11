ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 11 червня. УНН. 10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.