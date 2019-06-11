ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. 10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
район населенного пункта Пески - с 82 мм минометов;
населенный пункт Марьинка - из минометов калибра 120 мм;
Широкино - стрелковое оружие;
на окраине Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия;
Пищевик - станковый противотанковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:
Зайцево - из минометов калибра 120 мм;
Светлодарск - 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
вблизи Новоалександровки - гранатометы;
на окраине Новгородского - минометы калибру82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.
По данным разведки 10 июня двух оккупантов ранили.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Водяное - стрелковое оружие;
Пески - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.