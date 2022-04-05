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За сутки российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области

Киев • УНН

 • 102921 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За сутки российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

За сутки российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области

Цитата

"5 апреля в Бахмуте умер человек, который получил смертельную рану в результате российского обстрела на Луганщине. За сутки россияне ранили еще 8 мирных жителей Донетчины: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что также сегодня удалось уточнить информацию по поводу еще одного раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним 

На Донетчине и Луганщине было отражено 7 вражеских атак и уничтожено 45 единиц военной техники оккупантов.

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