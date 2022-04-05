За добу російські окупанти поранили 8 мирних мешканців Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За добу російські окупанти поранили 8 мирних мешканців Донецької області: 4 у Мар’їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу на Луганщині. За добу росіяни поранили ще 8 мирних мешканців Донеччини: 4 у Мар’їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці", - йдеться в повідомленні.
Кириленко додав, що також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Нагадаємо
На Донеччині та Луганщині було відбито 7 ворожих атак та знищено 45 одиниць військової техніки окупантів.