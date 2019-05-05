За сутки пограничники остановили две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли две попытки перемещения сигарет в страны ЕС. Об этом УНН сообщили в Отделе работы с СМИ Администрации Государственной пограничной службы.
4 мая после обеда военнослужащие Луцкого отряда, недалеко от реки Западный Буг, на границе с Польшей, обнаружили скрытые 8 ящиков сигарет и резиновую лодку. Впоследствии, во время тщательной проверки прилегающей территории, зеленые береты обнаружили еще 24 ящика с сигаретами, которые также были скрыты среди густой растительности.
Вероятно злоумышленники заранее спрятали свой товар чтобы потом незаметно переправить его в соседнюю Польшу.
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Сейчас 32 ящика табачных изделий (15 988 пачек) различных наименований и лодка переданы соответствующим компетентным органам. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному правонарушения.
Другой случай произошел на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией.
Военнослужащие отдела “Красноильск” заметили движение 3-х человек с пакетами, в сторону государственной границы. Чтобы остановить правонарушителей пограничники осуществили два предупредительных выстрела вверх. Но, несмотря на это, правонарушители проигнорировали законные требования правоохранителей остановиться и бросив 3 ящика сигарет бежали в глубь страны.
Пограничники обнаружены сигареты изъяли. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.