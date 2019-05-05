За добу прикордонники зупинили дві спроби контрабанди цигарок до Польщі та Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України завадили двом спробам переміщення сигарет в країни ЄС. Про це УНН повідомили у Відділі роботи з ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби.
4 травня по обіді військовослужбовці Луцького загону, неподалік річки Західний Буг, що на кордоні із Польщею, виявили приховані 8 ящиків сигарет та гумовий човен. Згодом, під час ретельної перевірки прилеглої місцевості, зелені берети виявили ще 24 ящики з сигаретами, які також були приховані серед густої рослинності.
Ймовірно зловмисники завчасно заховали свій товар аби потім непомітно переправити його до сусідньої Польщі.
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Наразі 32 ящики тютюнових виробів (15 988 пачок) різних найменувань та човен передано відповідним компетентним органам. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб, які причетні до вказаного правопорушення.
Інший випадок стався на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією.
Військовослужбовці відділу «Красноїльськ» помітили рух 3-х осіб з пакунками, у бік державного кордону. Аби зупинити правопорушників прикордонники здійснили два попереджувальні постріли вгору. Та, не зважаючи на це, правопорушники проігнорували законні вимоги правоохоронців зупинитися і кинувши 3 ящики сигарет втекли в глиб країни.
Прикордонники виявлені сигарети вилучили. Наразі тривають заходи по встановленню усіх причетних до протиправної діяльності осіб.