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За сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений о вражеских обстрелах

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Только за минувшие сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений об обстрелах, а с начала боевых действий уже более 3 тысяч заявлений о российских преступлениях. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Киевщины Максим Очеретяный во время брифинга в медиа Центр Украины, передает УНН.

За сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений о вражеских обстрелах

Цитата

"По состоянию на сегодня продолжаются обстрелы Киевской области. За минувшие сутки в полицию поступило более 100 сообщений от гражданского населения. Однако, полиция продолжает работать в круглосуточном режиме. С начала боевых действий правоохранители получили более трех тысяч сообщений о преступлениях против мирного населения, которые совершает россия. На все обращения полиция реагирует, все фиксирует и документирует. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - рассказал Очеретяный.

Детали

По его словам, российские оккупанты подло грабят местное население, а также совершают невероятно жестокие преступления. Полиция Киевщины уже задокументировала и открыла уголовное производство и объявила подозрение российскому захватчику, который изнасиловал женщину.

"Этот факт был лишь первым задокументированным. Уверен, что по мере освобождения нашей территории, мы будем иметь еще случаи этих зверских преступлений", - сказал он.

Заместитель начальника полиции Киевщины отметил, что информация, которую подают для общего пользования взвешенная и дозированная, ведь враг также читает украинские ресурсы. Поэтому, чтобы сохранить население, которое там осталось и обеспечить дальнейшее освобождение территории, необходимо соблюдать информационную гигиену.

Дополнения

Минувшей ночью оккупанты продолжали обстрел Киевской области. В частности, рашисты обстреляли село Ясногородка в Фастовском и Коцюбинское в Бучанском районах.

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