Окупанти вночі знову обстріляли Київщину, були бої
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої ночі окупанти продовжували обстріл Київської області. Зокрема, рашисти обстріляли село Ясногородка у Фастівському та Коцюбинське у Бучанському районах. Про це УНН інформує з посиланням на зведення ОВА.
Деталі
Так, у Київській області вночі були повітряні тривоги. Зокрема, був бій в Ірпіні, Гостомелі.
Були постійні артилерійські обстріли. У Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл.
Інформація про загиблих та поранених серед мирних жителів уточнюється, дані про руйнування відсутні.
Доповнення
23 березня стало відомо, що ЗСУ взяли в кільце міста Ірпінь, Буча та Гостомель.