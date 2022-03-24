Оккупанты ночью снова обстреляли Киевскую область, были бои

Детали

Так, в Киевской области ночью были воздушные тревоги. В частности, был бой в Ирпене, Гостомеле.

Были постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе — минометный обстрел.

Информация о погибших и раненых среди мирных жителей уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

Дополнение

23 марта стало известно, что ВСУ взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель.