Оккупанты ночью снова обстреляли Киевскую область, были бои
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Минувшей ночью оккупанты продолжали обстрелы Киевской области. В частности, рашисты обстреляли село Ясногородка в Фастовском и Коцюбинское в Бучанском районах. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Так, в Киевской области ночью были воздушные тревоги. В частности, был бой в Ирпене, Гостомеле.
Были постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе — минометный обстрел.
Информация о погибших и раненых среди мирных жителей уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.
Дополнение
23 марта стало известно, что ВСУ взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель.