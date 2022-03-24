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За добу поліція Київщини отримала понад 100 повідомлень про ворожі обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Лише за минулу добу поліція Київщини отримала понад 100 повідомлень про обстріли, а з початку бойових дій вже понад 3 тисячі заяв про російські злочини. Про це повідомив заступник начальника поліції Київщини Максим Очеретяний під час брифінгу в Медіа Центр Україна, передає УНН.

За добу поліція Київщини отримала понад 100 повідомлень про ворожі обстріли

Цитата

"Станом на сьогодні тривають обстріли Київської області. За минулу добу до правоохоронців надійшло понад 100 повідомлень від цивільного населення. Однак, поліція продовжує працювати в цілодобовому режимі. З початку бойових дій правоохоронці отримали понад три тисячі повідомлень про злочини проти мирного населення, які скоює росія. На всі звернення поліція реагує, все фіксує та документує. Ситуація важка, але контрольована", - розповів Очеретяний.

Деталі

За його словами, російські окупанти підло грабують місцеве населення, а також скоюють неймовірно жорстокі злочини. Поліція Київщини вже задокументувала та відкрила кримінальне провадження і оголосила підозру російському загарбнику, який згвалтував жінку.

"Цей факт був лише першим задокументованим. Впевнений, що по мірі звільнення нашої території, ми матимемо ще випадки цих звірячих злочинів", - сказав він.

Заступник начальника поліції Київщини наголосив, що інформація, яку подають для загального користування виважена та дозована, адже ворог також читає українські ресурси. Тому, щоб зберегти населення, яке там лишилось та забезпечити подальше звільнення території, необхідно дотримуватися інформаційної гігієни.

Доповнення

Минулої ночі окупанти продовжували обстріл Київської області. Зокрема, рашисти обстріляли село Ясногородка у Фастівському та Коцюбинське у Бучанському районах.

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