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За сутки оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую области: погибли два человека

За сутки оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую области: погибли два человека

Киев • УНН

 • 536017 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область. Вражеские снаряды попали в гражданскую инфраструктуру Херсона – погибли два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – написал Янушевич.

По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

"Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города. К сожалению, прошлые сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов двое жителей Херсонской области погибли", – сообщил глава ОВА.

Напомним

4 декабря российские оккупационные войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждена, среди работников есть раненые.

В этот же день рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона – повреждены жилые дома, пострадавших среди мирных жителей нет.

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