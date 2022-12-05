За сутки оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую области: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область. Вражеские снаряды попали в гражданскую инфраструктуру Херсона – погибли два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – написал Янушевич.
По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
"Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города. К сожалению, прошлые сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов двое жителей Херсонской области погибли", – сообщил глава ОВА.
Напомним
4 декабря российские оккупационные войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждена, среди работников есть раненые.
В этот же день рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона – повреждены жилые дома, пострадавших среди мирных жителей нет.