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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28859 перегляди

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Окупанти 5 разів обстріляли Херсон: пошкоджені житлові будинки

Окупанти 5 разів обстріляли Херсон: пошкоджені житлові будинки

Київ • УНН

 • 1282831 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні після обіду російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Унаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає, інформує УНН з посиланням на сторінку Херсонської міської ради у Telegram.

Цитата

"Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв будинки у Таврійському мікрорайоні та центрі міста. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram зазначив, що ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок у Таврійському мікрорайоні, пошкоджено стіни, вікна та газопровід.

Зокрема, Янушевич додав, внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу з танків села Республіканець Херсонської області постраждало подружжя — чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі, де вона перебуває в реанімаційному відділенні.

Додамо

Протягом 3 грудня були зафіксовані додаткові "прильоти" у центрі міста та Дніпровському районі. Загалом із 20 листопада по 4 грудня станом на 14:00 зафіксовано 169 "прильотів", унаслідок яких загинуло 19 осіб, ще 39 постраждало, з них 1 дитина.

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