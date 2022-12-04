Окупанти 5 разів обстріляли Херсон: пошкоджені житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні після обіду російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Унаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає, інформує УНН з посиланням на сторінку Херсонської міської ради у Telegram.
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"Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв будинки у Таврійському мікрорайоні та центрі міста. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram зазначив, що ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок у Таврійському мікрорайоні, пошкоджено стіни, вікна та газопровід.
Зокрема, Янушевич додав, внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу з танків села Республіканець Херсонської області постраждало подружжя — чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі, де вона перебуває в реанімаційному відділенні.
Додамо
Протягом 3 грудня були зафіксовані додаткові "прильоти" у центрі міста та Дніпровському районі. Загалом із 20 листопада по 4 грудня станом на 14:00 зафіксовано 169 "прильотів", унаслідок яких загинуло 19 осіб, ще 39 постраждало, з них 1 дитина.