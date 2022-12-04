Оккупанты 5 раз обстреляли Херсон: повреждены жилые дома

Цитата

"В течение сегодняшнего дня в Херсоне зафиксировано 5 обстрелов. В частности, враг обстрелял дома в Таврическом микрорайоне и центре города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Детали

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram отметил, что вражеские снаряды попали в многокваренный дом в Таврическом микрорайоне, повреждены стены, окна и газопровод.

В частности, Янушевич добавил, в результате вчерашнего вражеского обстрела из танков села Республиканец Херсонской области пострадали супруги — муж погиб, а жена получила ранения. Пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге, где она находится в реанимационном отделении.

Добавим

В течение 3 декабря были зафиксированы дополнительные "прилеты" в центре города и Днепровском районе. Всего с 20 ноября по 4 декабря по состоянию на 14:00 зафиксировано 169 "прилетов", в результате которых погибли 19 человек, еще 39 пострадали, из них 1 ребенок.