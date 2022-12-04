У Херсоні окупанти обстріляли СІЗО: є поранені

Цитата

«Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначено, що наразі ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події.

Відомо, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та Департаменту, здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупаціі території. Персонал ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба) України забезпечує охорону установи.

Доповнення

4 грудня після обіду російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Унаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає.