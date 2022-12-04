В Херсоне оккупанты обстреляли СИЗО: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российские оккупационные войска сегодня обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, пишет УНН.
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«Сегодня, в течение суток во время обстрела города Херсона, были попадания в здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заблаговременно были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов», - говорится в сообщении.
Детали
Указано, что сейчас ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного события.
Известно, что решениями военно-гражданского руководства Херсонской области и Департамента, осуществлена эвакуация всех лиц, которые находились в СИЗО после деоккупации территории. Персонал ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба) Украины обеспечивает охрану учреждения.
Дополнение
4 декабря после обеда оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадавших среди мирных жителей нет.