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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За добу окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей

За добу окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 536017 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область. Ворожі снаряди влучили в цивільну інфраструктуру Херсона – загинуло двоє людей. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", – написав Янушевич.

За його словами, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

"Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста. На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

4 грудня російські окупаційні війська обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень пошкоджено, серед працівників є поранені.

Цього самого дня рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона – пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає.

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