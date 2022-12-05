За добу окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей

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"Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", – написав Янушевич.

За його словами, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

"Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста. На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули", – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

4 грудня російські окупаційні війська обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень пошкоджено, серед працівників є поранені.

Цього самого дня рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона – пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає.