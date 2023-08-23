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За сутки на границе Сумщины и Черниговщины насчитано 111 взрывов на границе Сумщины и Черниговщины

Киев • УНН

 • 1373412 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают из различных видов вооружения бить по пограничным общинам Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела приграничья Сумщины четыре человека получили ранения, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".

Детали

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 23 обстрела (111 взрывов) из различных видов вооружения.

Черниговская область

  • Семеновская громада:
  • Барановка - 13 приходов, вероятно миномет 120 мм.
  • Орликовка - 13 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
  • Блешня - 24 прихода, вероятно миномет 120 мм; 14 приходов, вероятно ствольная артиллерия; 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.
  • Карповичи – 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.

Информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

Сумская область

Конотопский район:

  • Бояро-Лежачи - 1 приход, вероятно миномет 82 мм.

Шосткинский район:

  • Порохонь - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.
  • Ломленка - 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.
  • Руденко - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
  • Зноб-Трубчевская – 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.
  • Объединенное - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.
  • Чуйковка - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
  • Середина-Буда - 2 прихода, вероятно дрон-камикадзе; 4 прихода, вероятно миномет 120 мм. В результате обстрела получили ранения 4 гражданских лица и поврежден частный дом.

Напомним

В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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