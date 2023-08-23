За сутки на границе Сумщины и Черниговщины насчитано 111 взрывов на границе Сумщины и Черниговщины

Детали

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 23 обстрела (111 взрывов) из различных видов вооружения.

Черниговская область



Семеновская громада:



Барановка - 13 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Орликовка - 13 приходов, вероятно ствольная артиллерия.



Блешня - 24 прихода, вероятно миномет 120 мм; 14 приходов, вероятно ствольная артиллерия; 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.



Карповичи – 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.



Информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

Сумская область

Конотопский район:



Бояро-Лежачи - 1 приход, вероятно миномет 82 мм.



Шосткинский район:



Порохонь - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.



Ломленка - 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Руденко - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Зноб-Трубчевская – 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.



Объединенное - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.



Чуйковка - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Середина-Буда - 2 прихода, вероятно дрон-камикадзе; 4 прихода, вероятно миномет 120 мм. В результате обстрела получили ранения 4 гражданских лица и поврежден частный дом.



Напомним

В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.