За сутки на границе Сумщины и Черниговщины насчитано 111 взрывов на границе Сумщины и Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают из различных видов вооружения бить по пограничным общинам Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела приграничья Сумщины четыре человека получили ранения, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".
Детали
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 23 обстрела (111 взрывов) из различных видов вооружения.
Черниговская область
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- Семеновская громада:
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- Барановка - 13 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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- Орликовка - 13 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
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- Блешня - 24 прихода, вероятно миномет 120 мм; 14 приходов, вероятно ствольная артиллерия; 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.
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- Карповичи – 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.
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Информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
Сумская область
Конотопский район:
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- Бояро-Лежачи - 1 приход, вероятно миномет 82 мм.
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Шосткинский район:
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- Порохонь - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.
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- Ломленка - 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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- Руденко - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Зноб-Трубчевская – 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.
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- Объединенное - 4 прихода, вероятно миномет 82 мм.
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- Чуйковка - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Середина-Буда - 2 прихода, вероятно дрон-камикадзе; 4 прихода, вероятно миномет 120 мм. В результате обстрела получили ранения 4 гражданских лица и поврежден частный дом.
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Напомним
В течение понедельника россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.