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За добу на прикордонні Сумщини та Чернігівщини нараховано 111 вибухів

За добу на прикордонні Сумщини та Чернігівщини нараховано 111 вибухів

Київ • УНН

 • 1373414 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти продовжують із різних видів озброєння гатити по прикордонним громадам Сумської та Чернігівської областей. В результаті обстрілу прикордоння Сумщини чотири людини отримали поранення, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".

Деталі

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нараховано 23 обстріла (111 вибухів) із різних видів озброєння.

Чернігівська область

  • Семенівська громада:
  • Баранівка - 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
  • Орликівка - 13 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
  • Блешня - 24 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 14 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
  • Карповичі – 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Сумська область

Конотопський район:

  • Бояро-Лежачі - 1 приход, ймовірно міномет 82 мм.

Шосткинський район:

  • Порохонь - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
  • Ломленка - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
  • Руденка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Зноб-Трубчевська – 5 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
  • Об’єднане - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
  • Чуйківка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Середина-Буда - 2 приходи, ймовірно дрон-камікадзе; 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу отримали поранення 4 цивільні особи та пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо

Протягом понеділка росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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