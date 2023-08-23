За добу на прикордонні Сумщини та Чернігівщини нараховано 111 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти продовжують із різних видів озброєння гатити по прикордонним громадам Сумської та Чернігівської областей. В результаті обстрілу прикордоння Сумщини чотири людини отримали поранення, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".
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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нараховано 23 обстріла (111 вибухів) із різних видів озброєння.
Чернігівська область
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- Семенівська громада:
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- Баранівка - 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
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- Орликівка - 13 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
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- Блешня - 24 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 14 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
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- Карповичі – 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
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Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.
Сумська область
Конотопський район:
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- Бояро-Лежачі - 1 приход, ймовірно міномет 82 мм.
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Шосткинський район:
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- Порохонь - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
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- Ломленка - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
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- Руденка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Зноб-Трубчевська – 5 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
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- Об’єднане - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
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- Чуйківка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Середина-Буда - 2 приходи, ймовірно дрон-камікадзе; 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу отримали поранення 4 цивільні особи та пошкоджено приватний будинок.
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Нагадаємо
Протягом понеділка росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.