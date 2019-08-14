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За сутки во Львовской области змеи покусали четырех человек

За сутки во Львовской области змеи покусали четырех человек

Киев  •  УНН

 • 18367 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. За минувшие сутки из-за укусов змей в больнице оказались четыре человека из одного и того же района Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, около 14:45 в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован житель села Головецкое 1961 года рождения, которого змея укусила в левую стопу. Уже около 16:10 в эту же больницу в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница села Должки 1963 года рождения, которую змея укусила в правую руку.

Вечером, около 21:55, в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована женщина из села Кривое, 1975 года рождения, которую змея укусила в палец правой руки. А около 23:10 в это медучреждение в состоянии средней степени тяжести поступил житель поселка Славское 1959 года рождения, которого змея укусила в правую ногу.

Все пострадавшие получили укусы змей в Сколевском районе. Обстоятельства событий устанавливаются.

Напомним, накануне женщина во Львовской области попала в больницу из-за укуса змеи.

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