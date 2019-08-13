Жінка на Львівщині потрапила у лікарню через укус змії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Жінка на Львівщині опинилася у лікарні через укус змії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 12 серпня близько 15 години.
"До Сколівської ЦРЛ, у стані середнього ступеню важкості, госпіталізовано мешканку села Козьова Сколівського району 1963 року народження, яку у тильну поверхню правої стопи вкусила змія", - вказали у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, напередодні на Львівщині 70-річну жінку вкусила змія.