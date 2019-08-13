Женщина во Львовской области попала в больницу из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Женщина во Львовской области оказалась в больнице из-за укуса змеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел 12 августа около 15 часов.
"В Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, госпитализирована жительница села Козева Сколевского района 1963 года рождения, которую в тыльную поверхность правой стопы укусила змея", - указали в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, накануне во Львовской области 70-летнюю женщину укусила змея.