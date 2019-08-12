На Львівщині 70-річну жінку вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Львівщині у селі Довжки змія вкусила 70-річну жінку в стопу. Про це повідомили "Гал-інфо" у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"10 серпня, близько 17:20 год. у Сколівську ЦРЛ, у стані середнього ступеня важкості, була госпіталізована мешканка с. Довжки Сколівського району 1949 року народження, яку змія вкусила в ліву стопу", - йдеться у повідомленні.
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Найпоширеніша отруйна змія у Львівській області - гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.
Нагадаємо, чоловік опинився на лікарняному ліжку через укус змії.