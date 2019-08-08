На Львівщині дівчину вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Львівській області 14-річну дівчину під час прогулянки змія вкусила за ногу. Потерпілу госпіталізували, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, дівчину госпіталізували 7 серпня до Сколівської ЦРЛ у стані середнього ступеню важкості. Це жителька Яворівського району, 2005 року народження.
"Під час прогулянки змія вкусила дівчину в праву ногу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, дев'ятирічний хлопчик опинився в реанімації через укус гадюки.