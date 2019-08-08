Во Львовской области девушку укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львовской области 14-летнюю девушку во время прогулки змея укусила за ногу. Пострадавшую госпитализировали, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, девушку госпитализировали 7 августа в Сколивскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Это жительница Яворивского района, 2005 года рождения.
"Во время прогулки змея укусила девушку в правую ногу", - говорится в сообщении.
Напомним, девятилетний мальчик оказался в реанимации из-за укуса гадюки.