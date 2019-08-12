Во Львовской области 70-летнюю женщину укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львовской области в селе Довжки змея укусила 70-летнюю женщину в стопу. Об этом сообщили "Гал-инфо" в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"10 августа, около 17:20 в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, была госпитализирована жительница с. Довжки Сколевского района 1949 года, которую змея укусила в левую стопу", - говорится в сообщении.
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Самая распространенная ядовитая змея во Львовской области - гадюка обыкновенная. Окраска ее чрезвычайно изменчивая - от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине.
Напомним, мужчина оказался на больничной койке из-за укуса змеи.