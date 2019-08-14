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За добу на Львівщині змії покусали чотирьох людей

За добу на Львівщині змії покусали чотирьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. За минулу добу через укуси змій у лікарні опинилися четверо людей з одного й того ж району Львівської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 14:45 у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості був госпіталізований житель села Головецько 1961 року народження, якого змія вкусила в ліву стопу. Уже близько 16:10 у цю ж лікарню у стані середнього ступеня важкості була госпіталізована жителька села Довжки 1963 року народження, яку змія вкусила в праву руку.

Увечері, близько 21:55, у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості була госпіталізована жінка з села Криве, 1975 року народження, яку змія вкусила в палець правої руки. А близько 23:10 у цей медзаклад у стані середнього ступеня важкості поступив житель селища Славське 1959 року народження, якого змія вкусила в праву ногу.

Усі постраждалі отримали укуси змій у Сколівському районі. Обставини подій встановлюються.

Нагадаємо, напередодні жінка на Львівщині потрапила у лікарню через укус змії.

Українські Національні Новини

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