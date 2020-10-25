За сутки в Донецкой области зафиксировано около сотни новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 98 человек, больше всего больных в Николаевке. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН.
"За субботу, 24 октября, в Донецкой области обнаружили еще 98 больных коронавирусной болезнью", - отмечает он.
По словам Кириленко, заболели:
- 25 человек в Николаевке;
- 24 - в Славянске;
- 15 - в Краматорске;
- 9 - в Мариуполе;
- 8 - в Лиманской ОТО;
- 4 - в Авдеевке;
- по 2 в Бахмуте, Мирнограде, Константиновке и Волновахском районе;
- по 1 в Покровске, Селидово и Новогродовке, Покровском и Славянском районах.
Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6 тысяч.