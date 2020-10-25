В Україні вже 343 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 088
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 343 498 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 6 088 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 391 людина, з них за добу - 102.
Одужали від хвороби вже 141 508 людей, з них за добу - 1 753.
Активних хворих на сьогодні 195 599, приріст за добу - 4 233.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
Нагадаємо, експерти дали оцінку "накладення" пандемії COVID-19 на сезон грипу.