В Украине уже 343 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 088
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 343 498 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6088 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6391 человек, из них за сутки - 102.
Выздоровели от болезни уже 141 508 человек, из них за сутки - 1753.
Активных больных на сегодня 195 599, прирост за сутки - 4233.
Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.