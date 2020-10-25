За добу на Донеччині зафіксовано біля сотні нових випадків захворювання на COVID-19

"За суботу, 24 жовтня, на Донеччині виявили ще 98 хворих на коронавірусну хворобу", - зазначає він.

За словами Кириленка, захворіли:

– 25 людей у Миколаївці;

– 24 - у Слов’янську;

– 15 - у Краматорську;

– 9 - у Маріуполі;

– 8 - у Лиманській ОТГ;

– 4 - в Авдіївці;

– по 2 у Бахмуті, Мирнограді, Костянтинівці та Волноваському районі;

– по 1 у Покровську, Селидовому і Новогродівці, Покровському і Слов’янському районах.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.