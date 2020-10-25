За добу на Донеччині зафіксовано біля сотні нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Донеччині за останню добу COVID-19 підтвердили у 98 людей, найбільше хворих у Миколаївці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
"За суботу, 24 жовтня, на Донеччині виявили ще 98 хворих на коронавірусну хворобу", - зазначає він.
За словами Кириленка, захворіли:
– 25 людей у Миколаївці;
– 24 - у Слов’янську;
– 15 - у Краматорську;
– 9 - у Маріуполі;
– 8 - у Лиманській ОТГ;
– 4 - в Авдіївці;
– по 2 у Бахмуті, Мирнограді, Костянтинівці та Волноваському районі;
– по 1 у Покровську, Селидовому і Новогродівці, Покровському і Слов’янському районах.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.