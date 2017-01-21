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За сутки через КПВВ в зоне АТО прошли 20,1 тыс. человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО пассажиро-транспортный поток остается динамичным, в пятницу линию разграничения через контрольные пункты пересекли 20,1 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

"В целом вчера через контрольные пункты линию разграничения пересекло 20 100 человек и 3 600 транспортных средств, что несколько больше по сравнению с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.

В частности, из КПВВ "Майорское" последовали 4 780 человек и 745 транспортных средств; "Марьинка" - 5 655 человек и 1 200 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4 125 человек и 915 транспортных средств; "Гнутово" - 2 620 человек и 670 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2 925 человек.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 220/180; "Новотроицкое" - 45/70; "Гнутово" - 150/30", - добавили в ведомстве.

Как отмечается, КПВВ работают в штатном режиме.

Через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию, по данным ГПСУ, накануне последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от миссии МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы весом 80 тонн.

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