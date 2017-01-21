За добу через КПВВ у зоні АТО пройшли 20,1 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО пасажиро-транспортний потік залишається динамічним, у п'ятницю лінію розмежування через контрольні пункти перетнули 20,1 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Загалом вчора через контрольні пункти лінію розмежування перетнуло 20,1 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів, що дещо більше у порівнянні з попередньою добою", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, через КПВВ “Майорське” прослідували 4780 осіб та 745 транспортних засобів; “Мар’їнка” - 5655 осіб та 1200 транспортних засобів; “Новотроїцьке” - 4125 осіб та 915 транспортних засобів; “Гнутове” - 2620 осіб та 670 транспортних засобів; “Станиця Луганська” - 2925 осіб.
"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 100/150; “Мар’їнка” - 220/180; “Новотроїцьке” - 45/70; “Гнутове” - 150/30", - додали у відомстві.
Як зазначається, КПВВ працюють в штатному режимі.
Через КПВВ “Новотроїцьке” до неконтрольованої території, за даними ДПСУ, напередодні прослідували 4 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою від місії МКЧХ. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори вагою 80 тонн.