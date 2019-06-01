За сутки боевики три раза обстреляли силы ООС

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил. Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются ", - сообщили в ООС.



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Как повидомяляв УНН За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 - бесследно исчезли.