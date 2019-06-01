Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі - ООС

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують вдаватися до практики підступних обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил. Подібні безвідповідальні та агресивні дії російсько-окупаційних військ, спрямовані на дискредитацію ЗСУ, а головне – створюють загрозу життю мирного населення.

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 31 травня 2019 року зазначено, що 29 травня у н. п. Сентянівка, що на тимчасово непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська члени патруля Місії бачили пошкодження 6 будинків, з яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще 3 — на південній стороні цієї ж вулиці.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ показала озброєння біля будинків мирних жителів на Донбасі

Водночас, команда СММ відмітила, що з північної сторони зазначеної вулиці, у приміщені літньої кухні одноповерхового житлового будинку № 18А, розбиті дві віконні шибки. Також спостерігачі бачили сліди від влучання снарядів на стінах літньої кухні та будинку. У полі орієнтовно за 50 м на північ від будинку спостерігачі побачили дві вирви. За їх оцінкою, пошкодження були нещодавніми, однак визначити тип застосованого озброєння і напрямок вогню не вдалося. Крім того, на вулиці Шевченка 18Б, спостерігачі помітили, що зі східної сторони дві віконні шибки одноповерхового житлового будинку розбиті, а на вулиці Шевченка 14 члени патруля Місії бачили два сліди від влучення снарядів та 7 розбитих зовнішніх шибок у двох вікнах одноповерхового житлового будинку.

Неподалік від будинку на вулиці Шевченка 16, спостерігачі виявили зруйнований бетонний фундамент дерев'яної опори лінії електропередачі. За оцінкою СММ, пошкодження виникли нещодавно внаслідок обстрілу, однак встановити тип застосованого озброєння та напрямок вогню також не вдалося.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків

З південної сторони вулиці спостерігачі побачили 2 пробоїни металевих воріт від одноповерхового житлового будинку № 5. Члени патруля СММ бачили 22 сліди від влучення снарядів на північному боці бетонного паркану приблизно за 5 метрів від одноповерхового житлового будинку № 7. На вулиці Шевченка 9, спостерігачі відмітили ще 2 тріснуті віконні шибки з північного боку одноповерхового житлового будинку.

За оцінкою СММ, усі описані вище пошкодження будинків спричинені влученням осколків. Це підтвердили чоловік і жінка, які представилися мешканцями вулиці. Вони повідомили про те, що рано-вранці 29 травня чули звуки обстрілу.

Варто відзначити, що окупаційні війська РФ аби приховати злочинні наміри та обстріли мирних помешкань поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ.

В свою чергу, здійснюючи політ безпілотного літального апарата СММ ОБСЄ у район населеного пункту Первомайськ, що на непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська, членам патруля Місії вдалось зафіксувати 20 черг зі стрілецької зброї За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 200 м на північний схід від позиції патруля. Спостерігачі благополучно приземлили апарат і залишили цей район.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави рахувати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України.

Підтвердженням зазначеного можуть слугувати висновки зроблені з нижче наведеної інформації, а це неможливість визначення типу озброєння, яке застосовувалось та напрямку стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ у першій половині доби 29 травня 2019 року. А також відсутність запитів СММ ОБСЄ із району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України.

Зазначені факт інсценування обстрілу в черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, щодо загострення збройного конфлікту на Донбасі, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.



Як повідомляв УНН, Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу.