Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі - ООС

ukru
16:18 • 6204 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 25032 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 36507 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 31119 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 76723 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145949 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165251 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153391 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 232368 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159243 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 63329 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 42467 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 45691 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 43151 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 28780 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 150035 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 232363 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 198211 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183547 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 11192 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 12709 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 22119 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 18592 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 42467 перегляди
Актуальне
Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі - ООС

Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі - ООС

Київ • УНН

 • 10440 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Окупанти обстріляли Сентянівку, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил. Проце повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС. 

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують вдаватися до практики підступних обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил. Подібні безвідповідальні та агресивні дії російсько-окупаційних військ, спрямовані на дискредитацію ЗСУ, а головне – створюють загрозу життю мирного населення.

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 31 травня 2019 року зазначено, що 29 травня у н. п. Сентянівка, що на тимчасово непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська члени патруля Місії бачили пошкодження 6 будинків, з яких 3 розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще 3 — на південній стороні цієї ж вулиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ показала озброєння біля будинків мирних жителів на Донбасі

Водночас, команда СММ відмітила, що з північної сторони зазначеної вулиці, у приміщені літньої кухні одноповерхового житлового будинку № 18А, розбиті дві віконні шибки. Також спостерігачі бачили сліди від влучання снарядів на стінах літньої кухні та будинку. У полі орієнтовно за 50 м на північ від будинку спостерігачі побачили дві вирви. За їх оцінкою, пошкодження були нещодавніми, однак визначити тип застосованого озброєння і напрямок вогню не вдалося. Крім того, на вулиці Шевченка 18Б, спостерігачі помітили, що зі східної сторони дві віконні шибки одноповерхового житлового будинку розбиті, а на вулиці Шевченка 14 члени патруля Місії бачили два сліди від влучення снарядів та 7 розбитих зовнішніх шибок у двох вікнах одноповерхового житлового будинку.

Неподалік від будинку на вулиці Шевченка 16, спостерігачі виявили зруйнований бетонний фундамент дерев'яної опори лінії електропередачі. За оцінкою СММ, пошкодження виникли нещодавно внаслідок обстрілу, однак встановити тип застосованого озброєння та напрямок вогню також не вдалося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків

З південної сторони вулиці спостерігачі побачили 2 пробоїни металевих воріт від одноповерхового житлового будинку № 5. Члени патруля СММ бачили 22 сліди від влучення снарядів на північному боці бетонного паркану приблизно за 5 метрів від одноповерхового житлового будинку № 7. На вулиці Шевченка 9, спостерігачі відмітили ще 2 тріснуті віконні шибки з північного боку одноповерхового житлового будинку.

За оцінкою СММ, усі описані вище пошкодження будинків спричинені влученням осколків. Це підтвердили чоловік і жінка, які представилися мешканцями вулиці. Вони повідомили про те, що рано-вранці 29 травня чули звуки обстрілу.

Варто відзначити, що окупаційні війська РФ аби приховати злочинні наміри та обстріли мирних помешкань поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ.

В свою чергу, здійснюючи політ безпілотного літального апарата СММ ОБСЄ у район населеного пункту Первомайськ, що на непідконтрольній урядові України території на захід від Луганська, членам патруля Місії вдалось зафіксувати 20 черг зі стрілецької зброї За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 200 м на північний схід від позиції патруля. Спостерігачі благополучно приземлили апарат і залишили цей район.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави рахувати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України.

Підтвердженням зазначеного можуть слугувати висновки зроблені з нижче наведеної інформації, а це неможливість визначення типу озброєння, яке застосовувалось та напрямку стрільби, відсутність випадків відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ у першій половині доби 29 травня 2019 року. А також відсутність запитів СММ ОБСЄ із району зазначеного населеного пункту на встановлення тиші або припинення вогню з боку ЗС України.

Зазначені факт інсценування обстрілу в черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, щодо загострення збройного конфлікту на Донбасі, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНН, Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30