Боевики обстреляли оккупированный поселок на Донбассе - ООС

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают прибегать к практике коварных обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил. Подобные безответственные и агрессивные действия российско-оккупационных войск, направленные на дискредитацию ВСУ, а главное - создают угрозу жизни мирного населения.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 31 мая 2019 указано, что 29 мая в н. п. Сентяновка, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганская члены патруля Миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а еще 3 - на южной стороне этой же улице.



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В то же время, команда СММ отметила, что с северной стороны указанной улице, в помещении летней кухни одноэтажного жилого дома № 18А, разбиты два оконные стекла. Также наблюдатели видели следы от попадания снарядов на стенах летней кухни и дома. В поле ориентировочно 50 м к северу от дома наблюдатели увидели две воронки. По их оценке, повреждения были недавними, однако определить тип примененного вооружение и направление огня не удалось. Кроме того, на улице Шевченко 18Б, наблюдатели заметили, что с восточной стороны две оконные стекла одноэтажного жилого дома разбиты, а на улице Шевченко 14 члены патруля Миссии видели два следа от попадания снарядов и 7 разбитых внешних стекол в двух окнах одноэтажного жилого дома.

Неподалеку от дома на улице Шевченко 16, наблюдатели обнаружили разрушенный бетонный фундамент деревянной опоры линии электропередачи. По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате обстрела, однако установить тип примененного оружия и направление огня также не удалось.



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С южной стороны улицы наблюдатели увидели 2 пробоины металлических ворот от одноэтажного жилого дома № 5. Члены патруля СММ видели 22 следы от попадания снарядов на северной стороне бетонного забора примерно в 5 метрах от одноэтажного жилого дома № 7. На улице Шевченко 9, наблюдатели отметили еще 2 треснувших оконных стекла с северной стороны одноэтажного жилого дома.

По оценке СММ, все описанные выше повреждения домов вызванные попаданием осколков. Это подтвердили супруги, которые представились жителями улицы. Они сообщили о том, что рано утром 29 мая слышали звуки обстрела.

Стоит отметить, что оккупационные войска РФ чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы мирных помещений вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ.

В свою очередь, совершая полет беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ в район населенного пункта Первомайск, что на неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска, членам патруля Миссии удалось зафиксировать 20 очередей из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 200 м к северо-востоку от позиции патруля. Наблюдатели благополучно приземлили аппарат и оставили этот район.



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При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины.

Подтверждением указанного могут служить выводы сделаные из ниже приведенной информации, а это невозможность определения типа вооружения, которое применялось и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019. А также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращения огня со стороны ВС Украины.

Указанные факт инсценировки обстрела в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, относительно обострения вооруженного конфликта на Донбассе, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.



Как сообщал УНН, Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию выполнить решение Международного трибунала.