Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Європейський Союз очікує, що Росія негайно виконає наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права і звільнить українських моряків, затриманих біля Керченської протоки в листопаді минулого року. Про це заявили в місії ЄС при ОБСЄ, передає УНН, посилаючись на офіційний Twitter місії.
"ЄС очікує, що Росія негайно виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня, що стосується інциденту 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки, і звільнить затриманих українських військовослужбовців і суду беззастережно і без зволікання", - заявили в місії.
Дипломати ЄС так само висловили серйозну стурбованість у зв'язку з важкою ситуацією з правами людини в незаконно включеному Криму і погіршенням стану здоров'я Едема Бекірова, а так само закликала надати йому доступ до термінової і належної медичної допомоги і і звільнити його без зволікання.
Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал з морського права в німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.
Як повідомили в МЗС, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів в світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.
EU is gravely concerned about the dire human rights situation on the illegally annexed #Crimea & the deteriorating health of Edem Bekirov & expects him to be granted access to urgent and appropriate medical care and to be released without delay #crimeaisukraine @EUDelegationUA— EU at OSCE (@EUOSCE) 30 мая 2019 г.