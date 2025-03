Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу

"ЄС очікує, що Росія негайно виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня, що стосується інциденту 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки, і звільнить затриманих українських військовослужбовців і суду беззастережно і без зволікання", - заявили в місії.

Дипломати ЄС так само висловили серйозну стурбованість у зв'язку з важкою ситуацією з правами людини в незаконно включеному Криму і погіршенням стану здоров'я Едема Бекірова, а так само закликала надати йому доступ до термінової і належної медичної допомоги і і звільнити його без зволікання.

Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал з морського права в німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

Як повідомили в МЗС, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів в світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.

EU is gravely concerned about the dire human rights situation on the illegally annexed #Crimea & the deteriorating health of Edem Bekirov & expects him to be granted access to urgent and appropriate medical care and to be released without delay #crimeaisukraine @EUDelegationUA

