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За добу бойовики три рази обстріляли сили ООС

За добу бойовики три рази обстріляли сили ООС

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС. 

"Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі випадки порушення режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС. 

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Як повідомяляв УНН, За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли.

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