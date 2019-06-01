За добу бойовики три рази обстріляли сили ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі випадки порушення режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.
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Як повідомяляв УНН, За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли.