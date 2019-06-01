З початку війни на Донбасі окупанти вбили понад 240 дітей — ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook, передає УНН.
“За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей. Ще 56 — безвісти зникли. Підрозділи агресора зруйнували більше 700 шкіл пострілами із заборонених артилерії і танків. Близько 15 тисяч неповнолітніх постійно знаходяться у небезпеці та страху обстрілів з боку російського агресора”, - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, сьогодні на території України відзначають День захисту дітей, який входить у міжнародну програму заходів, присвячених світовому Дню дітей та програмам UNICEF