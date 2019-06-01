С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей - ВСУ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25418 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46690 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64076 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110206 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144438 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130050 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130125 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131302 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей - ВСУ

С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей - ВСУ

Киев  •  УНН

 • 139838 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 - бесследно исчезли. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook, передает УНН.

"За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли. Подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков. Около 15 000 несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, сегодня на территории Украины отмечают День защиты детей, который входит в международную программу мероприятий, посвященных мировом Дню детей и программам UNICEF.

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