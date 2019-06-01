С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 - бесследно исчезли. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook, передает УНН.
"За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли. Подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков. Около 15 000 несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, сегодня на территории Украины отмечают День защиты детей, который входит в международную программу мероприятий, посвященных мировом Дню детей и программам UNICEF.