За сутки боевики один раз обстреляли силы ООС

"В течение текущих суток противник совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделение, обороняющейся адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сообщили в ООС.



Как сообщал УНН, в зоне операции Объединенных сил во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич.