В зоні ООС загинув медик

“У Королівській бригаді внаслідок ураження ворожим снайпером у районі населеного пункту Новомихайлівка загинув наш побратим - старший сержант МАРКЕВИЧ Володимир Михайлович”, - йдеться у повідомленні прес-служби.



Володимир Маркевич був старшим бойовим медиком та перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування в районі Новомихайлівки. Чоловік був на найбільш небезпечній ділянці, адже у будь-який момент військовослужбовцям могла знадобитися його допомога. Тоді ж ворожі снайпери тричі вистрілили з гвинтівки калібру 12,7 мм., одна з куль пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила медика.



За інформацією прес-служби, чоловік народився 5 лютого 1971 року та жив у Львівській області в населеному пункті Розділ. Рятувати бійців в зону ООС чоловік пішов у квітні 2018 року. Бійці характеризують чоловіка як сміливого та щирого побратима. Внаслідок смертельного пострілу без батька залишився його 22-річний син Кирило.



Як повідомляв УНН, напередодні бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув.