В зоне ООС погиб медик

"В Королевской бригаде вследствие поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб наш собрат - старший сержант Маркевич Владимир Михайлович", - говорится в сообщении пресс-службы.



Владимир Маркевич был старшим боевым медиком и находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения в районе Новомихайловка. Мужчина был на наиболее опасном участке, ведь в любой момент военнослужащим могла понадобиться его помощь. Тогда же вражеские снайперы трижды выстрелили из винтовки калибра 12,7 мм., Одна из пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила медика.



По информации пресс-службы, мужчина родился 5 февраля 1971 и жил во Львовской области в населенном пункте Раздел. Спасать бойцов в зону ООС мужчина ушел в апреле 2018 года. Бойцы характеризует мужчину как смелого и искреннего собрата. Вследствие смертельного выстрела без отца остался его 22-летний сын Кирилл.



Как сообщал УНН, накануне боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб.