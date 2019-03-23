За добу бойовики один раз обстріляли сили ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища ЗОЛОТЕ-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомили в ООС.
Як повідомляв УНН, у зоні операції Об’єднаних сил під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич.