За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

В течение дня приграничные территории и населенные пункты Сумской области снова оказались под обстрелами российских сил. Зафиксировано 11 обстрелов и 39 взрывов, которые произошли в разных общинах региона. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Ямпольская громады - Сумская областная военная администрация.

Поэтому Юнаковская громада пострадала от 9 взрывов минометов, а Краснопольская от обстрела FPV дроном (2 взрыва) и сброса 6 боеприпасов типа "ВОГ"

В Эсманьской громаде был зафиксирован артобстрел (3 взрыва).

Также оккупанты сбросили 5 мин на территорию Великописаревской громады.

В свою очередь, Белопольская громада страдала от обстрела из стрелкового оружия.

Середино-Будскую громаду враг обстрелял из артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

По Ямпольской общине противник нанес авиационные удары КАБ (3 взрыва).

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